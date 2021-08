La star dei Brooklyn Nets, Kevin Durant, ha fatto parlare di sé negli ultimi anni. Il più controverso movimento di mercato NBA di Durant però è stato probabilmente quando ha lasciato gli Oklahoma City Thunder nel 2016 per unirsi a Draymond Green, Stephen Curry e Klay Thompson ai Golden State Warriors. KD ha subito una marea di insulti da parte dei fan dei Thunder per aver tradito la squadra dopo aver partecipato alle finali della Conference quell’anno, ma Durant non ha assolutamente rimpianti per la sua decisione.

“Rifarei quella fottuta scelta milioni di volta. È stata una decisione puramente di campo, non me ne fregava un c***o di quello che pensavano gli altri. Mi sentivo assolutamente perfetto su entrambi i lati del campo con gli Warriors e mi sentivo come se il mio gioco avesse raggiunto un punto in cui dovevo davvero vedere come fosse fuori dall’Oklahoma. Sentivo che quella mossa sarebbe stata un gioco da ragazzi. Ho sempre saputo che volevo finire a Golden State anche se dovevo affrontare il processo di tutti quegli incontri. Proprio dal modo in cui vi siete comportati nelle interviste, dal modo in cui avete giocato, sapevo che era lì che volevo essere”.

“I would do that sh*t a million times.” – Kevin Durant on leaving OKC for Warriors in 2016 (via @BleacherReport) pic.twitter.com/KNV4GYp3sr — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) August 18, 2021

