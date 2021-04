NBA – Durant spiega perché non è preoccupato della poca chimica con Harden e Irving

Finora i big three dei Brooklyn Nets (Kevin Durant, James Harden e Kyrie Irving) non hanno avuto molte occasioni per giocare insieme.

KD però non si è detto preoccupato del fatto che potrebbe esserci poca chimica fra di loro nei momenti decisivi della stagione.

Credo che la nostra esperienza con Team USA possa aiutarci in questa senso. Quando ti trovi in quella situazione non dico che devi mettere da parte de stesso ma comunque devi ridimensionare il tuo ego per capire qual è il tuo ruolo. Devi fare un passo indietro per il bene comune e tutti noi ne siamo pienamente consapevoli anche qui.

Fonte: ESPN

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.