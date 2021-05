Co-protagonista dello scontro ravvicinato con Udonis Haslem ieri notte, Dwight Howard a differenza dell’avversario non è stato espulso. Il centro dei Philadelphia 76ers ha però ricevuto un fallo tecnico, il 16° della sua stagione che ha fatto quindi scattare una partita di squalifica.

Il regolamento NBA prevede infatti la sospensione di una gara senza stipendio al 16° fallo tecnico. Howard è il primo ad arrivarci in questa stagione, dopo che sembrava nel destino di Luka Doncic (ancora fermo a 15). Nei Playoff questo conteggio si azzererà e un giocatore verrà sospeso per una partita al 7° fallo tecnico della post-season. Il Play-in sarà un discorso a parte.

76ers center Dwight Howard has been suspended one game for receiving his 16th technical foul of the 2020-21 season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 14, 2021