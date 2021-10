I Los Angeles Lakers ieri notte hanno subito la seconda sconfitta della loro stagione regolare, iniziata 0-2, contro i Phoenix Suns. È stata una bruttissima prestazione per i giallo-viola, sotto per gran parte della gara e umiliati in particolar modo nel terzo quarto. La prova negativa in campo è però stata oscurata dal litigio tra Anthony Davis e Dwight Howard alla fine del secondo periodo.

Dalle immagini, si vede come Davis provi a richiamare l’attenzione del compagno mentre tornano in panchina per un timeout e di come Howard lo ignori palesemente. Arrivati alla panchina, AD rimprovera Howard con forza, questi si alza e viene spinto dal compagno fino a perdere l’equilibrio e tornare sulla sedia.

Il litigio è stato spiegato da Howard in conferenza stampa. Il centro, nervoso anche con altri compagni durante la partita, ha comunque assicurato di aver subito fatto pace con Davis, che considera “un fratello”.

Ci siamo chiariti subito. Abbiamo solo avuto un diverbio su qualcosa che era successo in campo. Siamo entrambi assetati di vittorie, non volevamo perdere questa partita. Siamo uomini adulti, queste cose succedono ma abbiamo già parlato e chiarito. Non c’è nulla tra me e lui, è mio fratello. Gli ho detto questo. Va tutto bene tra noi, abbiamo chiarito. Non c’è motivo per rendere questa cosa più grossa di quella che è.