Il primo periodo di Dwight Howard con i Los Angeles Lakers è stato un disastro, ma si è riscattato come centro di riserva nella stagione che ha portato alla vittoria del titolo NBA 2019-2020. Howard sperava di rifirmare con i Lakers la scorsa stagione e pensava anche di avere un accordo, ma non è stato così e ha finito per firmare con i Philadelphia 76ers in free agency.

Ora, però, Dwight Howard vorrebbe tornare di nuovo ai Los Angeles Lakers in NBA, secondo Brad Turner del Los Angeles Times.

I Lakers stanno riorganizzando il loro roster dopo aver perso al primo turno la scorsa stagione. Hanno già fatto un grande affare mettendo sotto contratto la veterana point guard Russell Westbrook dai Washington Wizards, con Kyle Kuzma, Montrezl Harrell e Kentavious Caldwell-Pope che sono finita nella capitale americana. Andre Drummond è un free agent e un candidato per andare altrove. Marc Gasol ha 36 anni ed è a corto di benzina.

Nemmeno Dwight Howard è più un ragazzino però potrebbe dare certamente una mano ai Los Angeles Lakers nella prossima avventura in NBA. D’altronde i californiani devono vincere subito perché LeBron James non ha molti anni davanti a sé e perciò i Purple & Gold devono capitalizzare il più possibile dal nativo di Akron.

