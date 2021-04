Dwyane Wade ha deciso di comprarsi “un pezzo” di una franchigia NBA. Non si tratta però di una sua ex squadra ma degli Utah Jazz, recentemente acquistati dall’amico Ryan Smith.

Wade perciò non ha investito nei Miami Heat, di cui è una leggenda, né nei Cleveland Cavaliers, dove comunque ha giocato e neanche nei Chicago Bulls, sua città natale.

La scelta di puntare sui Jazz, ha spiegato, non è di cuore ma puramente legata al business.

Non cambia minimamente il rispetto che ho per gli Heat e l’amore per i tifosi di Miami. Questa cosa però riguarda un’altra fase della mia vita. E’ una decisione da imprenditore, da uomo d’affari. Si tratta di una bella opportunità di crescita per me, sono felice di aiutare i Jazz a compiere un altro step. Ho visto altri ex giocatori prendere questa decisione, è più del sogno che avevo di giocare in NBA. Se andrà come la mia amicizia con Ryan, ci sarà un bel po’ da fare.

La cosa però non sembra essere stata digerita benissimo a Miami. Quanto meno non l’ha presa benissimo il proprietario degli Heat, Mickey Arison.

Mi congratulo con Wade per la bella novità. Avevamo parlato del suo ingresso nella nostra franchigia subito dopo il suo ritiro ma allora non si sentiva pronto. Sono deluso dal fatto che non abbia cambiato idea ma gli auguro ogni bene con Utah. Per me resterà sempre un Heat.

I want to congratulate Dwyane on his recent announcement. We had discussed having him join our ownership group after his retirement but he was not prepared to commmit at the time. Of course I am disappointed that he didn’t reconsider. 1/2 — Micky Arison (@MickyArison) April 16, 2021

Having said that I wish him good luck and much success with the Jazz. To me Dwyane will always be a HEAT lifer. 2/2 — Micky Arison (@MickyArison) April 16, 2021

Fonte: ESPN

