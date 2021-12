Isaiah Thomas ieri notte ha esordito in G-League con una prestazione monstre, da 42 punti in 42′. È bastata di fatto una partita con i Grand Rapids Gold, affiliata dei Denver Nuggets, per attirare subito gli occhi della NBA su di sé. Come riportato da Marc Stein, i Los Angeles Lakers hanno subito deciso di dare una possibilità ad IT e lo firmeranno con un contratto di 10 giorni.

Thomas nella scorsa stagione ha giocato solo 3 partite in NBA con New Orleans, proprio nell’ambito di un contratto decadale poi non rinnovato. I Lakers, per i quali IT ha già giocato 17 partite nella stagione 2017-18, sono in emergenza a causa del Covid-19 e negli ultimi giorni hanno perso Talen Horton-Tucker, Malik Monk e Dwight Howard. I giallo-viola firmeranno Thomas con la hardship exemption.

The Lakers are finalizing a call-up of former All-Star Isaiah Thomas from @NBAGrandRapids in the @nbagleague, league sources say.

December 16, 2021