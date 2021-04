NBA – È una corsa a due tra Nikola Jokic e James Harden per l’MVP?

La gara per l’MVP NBA 2020-2021 potrebbe ridursi a causa degli infortuni di LeBron James e Joel Embiid nelle ultime settimane, oltre ai tanti problemi per Kevin Durant. Due nomi in particolare potrebbero emergere come i principali candidati per l’MVP nelle ultime 20 e più partite della stagione regolare NBA: il centro dei Denver Nuggets Nikola Jokic e la guardia dei Brooklyn Nets James Harden. Entrambi sono stati identificati come i due migliori giocatori del campionato nel corso del mese che si è appena concluso. Jokic ha registrato una media di 27,1 punti, 11,4 rimbalzi e 8,4 assist, mentre Harden ha registrato una media di 27,9 punti, 11,9 assist e 9,8 rimbalzi.

James Harden non ha dubbi che merita lui di essere l’MVP, tant’è che l’ha anche detto in un’intervista. La battaglia comunque è ancora molto accesa perché il serbo non ha alcuna intenzione di cedere il fianco all’ex Houston Rockets; sta disputando una stagione di altissimo profilo dopo aver giocare dei playoff strepitosi, culminati con la Finale della Western Conference contro i Los Angeles Lakers. Fa strano pensare invece a un Harden possibile MVP considerando tutto quallo che era accaduto tra dicembre e gennaio con i texani dei Rockets.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.