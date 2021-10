NBA – Ecco come il Covid sta influenzando le prestazioni di Jaylen Brown

Jaylen Brown ha contratto il Covid-19 poco più di 20 giorni fa. Dopo i canonici dieci giorni di quarantena è tornato a giocare ma non riesce a recuperare del tutto.

È stato lo stesso giocatore dei Boston Celtics a spiegare i suoi problemi.

Non mi sono ancora ripreso del tutto, il mio corpo risente ancora del Covid e sto capendo cosa fare insieme allo staff medico. All’inizio delle partite mi sento benissimo ma poi, improvvisamente, mi sento come se ne avessi giocate tre di seguito. Di solito recupero molto velocemente, invece adesso ci metto molto di più. Sto lavorando per tornare al top ma non riesco ad essere costante, alcuni giorni mi sento bene e altri malissimo.