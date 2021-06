NBA – Ecco il coach e i primi giocatori del Select Team

Nelle scorse ore sono stati annunciati i 12 giocatori che rappresenteranno gli Stati Uniti alle Olimpiadi di Tokyo.

A breve dovrebbero essere resi noti anche i componenti del Select Team, vale a dire la squadra che farà da sparring partner per la nazionale maggiore nel corso della preparazione. Si tratta solitamente di elementi giovani che non solo devono far allenare i “titolari” ma così iniziano ad assaggiare l’ambiente di Team USA.

Dovrebbe essere così anche questa estate, almeno stando al primo giocatore che dovrebbe essere convocato. Si tratta di Anthony Edwards, stella dei Minnesota Timberwolves, arrivato secondo nella corsa al premio di Rookie of the Year, alle spalle di LaMelo Ball.

Il capo allenatore del Select Team, invece, dovrebbe essere Erik Spoelstra, head coach dei Miami Heat, che entrerà così per la prima volta nello staff della rappresentativa statunitense.

Fonte: ESPN