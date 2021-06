Con l’eliminazione anticipata dei Los Angeles Lakers dai playoff NBA, le discussioni si sono rapidamente spostate sui loro piani in offseason. Una decisione importante che devono prendere i Lakers riguarda la guardia free agent NBA, Dennis Schroder.

I Lakers avevano grandi speranze nel playmaker tedesco. Schroder è stato un costante realizzatore di 20 e più punti l’anno precedente, raggiungendo i massimi in carriera sia per tiri dal campo che per percentuale da tre punti con gli Oklahoma City Thunder che giocavano con Chris Paul e Shai Gilgeous-Alexander. La maggior parte immaginava che sarebbe stato in grado di replicare ciò, se non superarsi ulteriormente, a Los Angeles, giocando come il terzo ragazzo dietro LeBron James e Anthony Davis.

Ma le cose non sono andate esattamente secondo i piani. Fin dall’inizio e per tutta la stagione, si diceva che Schroder avesse avuto problemi con alcuni membri dell’organizzazione dei Lakers. Ecco quello che ha scritto Ramona Shelburne di ESPN:

La relazione è iniziata in modo imbarazzante con Schroder che ha dichiarato pubblicamente che si aspettava di essere uno da quintetto anche se aveva avuto successo uscendo dalla panchina con gli Oklahoma City Thunder ed è finito al secondo posto nella votazione del sesto uomo dell’anno l’anno scorso. E peggiorava con ogni proroga del contratto a lungo termine che rifiutava. I Lakers hanno acconsentito alla sua richiesta di partire in quintetto e hanno continuato a negoziare con i suoi rappresentanti una ricca estensione del contratto. Ma il suo gioco in campo ha frustrato alcuni membri dell’organizzazione, secondo le fonti. Sul finire della trade deadline, Los Angeles lo stava includendo nelle discussioni commerciali per il playmaker dei Toronto Raptors, Kyle Lowry.

Sebbene queste ipotesi siano effettivamente oggetto di sentito dire a questo punto, è difficile immaginare che non ci sia nulla di vero riguardo questi rumors. I Lakers hanno molte decisioni da prendere in questa offseason per dare a LeBron James un’altra possibilità di vincere un titolo. Capire cosa fare con Dennis Schroder diventa fondamentale per i Lakers quando James entra nell’anno numero 19 in NBA.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.