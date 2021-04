NBA – Embiid non può negare la sua grandezza dopo aver battuto Boston

La superstar NBA dei Philadelphia 76ers, Joel Embiid, è stato fondamentale nelle vittoria dei Sixers contro gli acerrimi rivali dei Boston Celtics al TD Garden per 106 a 96.

Boston non ha avuto contromisure a Embiid per tutta la partita e il risultato è stato un altro dominio da parte del big man di Philly. Ha giocato così bene che anche Joel Embiid ha dovuto cantare le lodi di Joel Embiid dopo la vittoria:

Joel Embiid on his defense: “I’m usually critical of myself but tonight I thought I was great.”

