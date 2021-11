Enes Kanter sembra ormai aver deciso di mettere a repentaglio la sua stessa carriera pur di lottare per ciò in cui crede, in questo caso la democrazia e la libertà in Cina. Negli ultimi mesi il centro turco ha attaccato esplicitamente e duramente il regime cinese su vari temi, coinvolgendo nelle sue accuse anche Nike e LeBron James. L’ultimo suo rant è però contro Joe Tsai, proprietario dei Brooklyn Nets.

“Il proprietario dei Brooklyn Nets, Joe Tsai, è un codardo e un burattino nel governo cinese. Essere contro il partito comunista cinese non vuol dire essere contro gli asiatici. È possibile fermare l’odio verso gli asiatici e allo stesso tempo schierarsi contro il CCP. I diritti umani non sono propri solo dell’Occidente, sono universali!” ha scritto Kanter su Twitter. Tsai si è in più occasioni espresso a favore del regime cinese di Xi Jinping, anche quando ad esempio Daryl Morey twittò in supporto alle proteste ad Hong Kong.

The owner of @brooklynNets@joetsai1999 is a coward & puppet of the Chinese gov’t.

Being anti-CCP does NOT mean being anti-Asian

It’s possible to #StopAsianHate & to stand up against the CCP

Human rights are not “western” values, they are UNIVERSAL values!

Spineless Joe Tsai

— Enes Kanter (@EnesKanter) November 24, 2021