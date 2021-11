Qualche frecciatina a LeBron James nelle scorse settimane Enes Kanter l’aveva già tirata. Ora però il centro dei Boston Celtics, che da un paio di mesi ha ingaggiato una guerra alla Cina e alla sua dittatura, fatta di violenze sulle minoranze e gli oppositori, ha criticato molto duramente il collega dei Los Angeles Lakers. Kanter ha puntato il dito contro James, accusandolo sostanzialmente di voler combattere per la giustizia sociale solo su argomenti che gli fanno comodo. Il razzismo è un topic al quale LeBron si è molto legato in questi anni, meno invece a violenze come quelle che avvengono in Cina.

I soldi valgono più della morale per il “Re”. Triste e disgustoso come questi atleti fingano di tenere alla giustizia sociale, ma poi davvero “stanno zitti e giocano” quando il Big Boss Cina dice loro di farlo. Ti informato sullo schiavismo col quale vengono fatte le tue scarpe o non fa parte delle tue ricerche?

Il riferimento a LeBron è esplicito, come è chiara anche l’accusa di essere complice di Nike, della quale è il volto. Frecciatina anche sull’argomento “ricerche”, visto che parlando del vaccino anti-Covid James aveva detto proprio di “aver fatto le sue ricerche”. Come sempre Kanter ha allegato le foto di alcune scarpe personalizzate che ritraggono proprio LeBron intento a inginocchiarsi di fronte al presidente cinese Xi Jinping.

Money over Morals for the “King” 👑

Sad & disgusting how these athletes pretend they care about social justice

They really do “shut up & dribble” when Big Boss 🇨🇳 says so

Did you educate yourself about the slave labor that made your shoes or is that not part of your research? pic.twitter.com/YUA8rGYeoZ

— Enes Kanter (@EnesKanter) November 18, 2021