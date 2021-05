Lo scontro a distanza tra Enes Kanter e il dittatore turco Recep Erdogan si arricchisce di un nuovo episodio. Il centro dei Portland Trail Blazers, considerato un traditore e un terrorista in patria per le sue parole di critica nei confronti di Erdogan, ha ricevuto una lettera di denuncia da parte del Capo di Stato turco. L’accusa nei suoi confronti sarebbe quella di averlo insultato, cosa che effettivamente è accaduta più di una volta.

Kanter, divenuto negli anni uno dei pochi personaggi pubblici a schierarsi contro il regime di Erdogan, ha però irriso questo ultimo provvedimento da parte della Turchia. “Il dittatore Erdogan mi sta facendo causa e sta chiedendo il mio arresto perché l’ho insultato. La sua pelle è più sottile di una cipolla. Sembra che lo abbia offeso un po’” ha scritto Enes Kanter, accompagnando il messaggio con alcune foto nelle quali appallottola e brucia nel fuoco la lettera ricevuta.

#DictatorErdogan is suing me and asking for my arrest for “Insulting him”.

His skin is thinner then an onion 😅

Looks like I hurt @RTErdogan feelings a little 😂@TRConsuLA @TurkishEmbassy pic.twitter.com/e70rwdRmcj

— Enes Kanter (@EnesKanter) May 10, 2021