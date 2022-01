Diverse settimane fa, Enes Kanter Freedom aveva attaccato direttamente LeBron James per il suo silenzio sui soprusi in Cina. Il centro dei Boston Celtics, molto attivo politicamente sulla dittatura cinese negli ultimi mesi, aveva anche ottenuto una risposta piccata della superstar gialloviola in occasione di una partita tra i Lakers e i biancoverdi. Ora, intervenuto al The Will Cain Podcast, Freedom ha raccontato che perfino un attuale compagno di James gli avrebbe chiesto di continuare a provocare LeBron su questi temi.

Uno dei compagni di LeBron è venuto da me e mi ha detto: “Amico, continua a fare ciò che stai facendo. Quello che stai facendo è giusto. Non mollare”. Ero scioccato. Pensavo mi volesse dire di smetterla di parlare. Pensavo avrebbe difeso LeBron, invece mi ha detto di non mollare. Era durante un tiro libero, mi ha detto: “Ho tante cose che vorrei dire, ma non posso perché queste squadre ci tengono a bada. Se vuoi un altro contratto, se vuoi più sponsorizzazioni, se vuoi che le aziende lavorino con te, devi tenere la bocca chiusa. Non puoi criticare la NBA, le aziende, Nike o le altre”.

Se quanto detto dal giocatore dei Celtics fosse vero, si tratterebbe di qualcosa di davvero grottesco in una Lega che, di facciata, ha sempre incoraggiato gli atleti ad esprimersi su temi come il razzismo, l’omofobia e la giustizia sociale.