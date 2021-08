Dopo aver trascorso una stagione NBA con i Portland Trail Blazers, Enes Kanter ha deciso di tornare ai suoi amatissimi Boston Celtics con un contratto di un anno dopo aver giocato per la franchigia biancoverde nella stagione 2019-2020.

Free agent center Enes Kanter has agreed to a one-year deal with the Boston Celtics, sources tell @TheAthletic @Stadium. Kanter returns to Boston to compete in the Eastern Conference title race. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 4, 2021

Enes Kanter ha vissuto una stagione molto interessante con i Portland Trail Blazers ma ha preferito riportare i suoi talenti ai Boston Celtics. Non solo ha giocato in tutte le 72 partite della stagione regolare, ma ha anche eguagliato la sua career-high in rimbalzi con una media di 11 per ogni allacciata di scarpe. Ha anche avuto una media di 11,2 punti per gara con la canotta di Portland.

Sebbene il suo soggiorno in NBA con i Boston Celtics la prima volta sia stato solo di un anno, è comunque una reunion per il turco Enes Kanter poiché cercherà di aggiungere una certa profondità al loro campo d’azione dopo che Boston, secondo quanto riferito, ha ceduto Tristan Thompson ai Sacramento Kings.

Il turco non è più un ragazzino, è un giocatore di grande talento e di sicuro affidamento. Boston si trova in un limbo perché ha alcuni giovani buoni giocatori ma non è una contender e non lo sarà per molti anni ancora.

Leggi anche: I Milwaukee Bucks rimodellano il roster: ecco Hood e Ojeleye