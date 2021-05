NBA – Ennesimo upset di questi playoff: Memphis vince gara-1 contro Utah

I Memphis Grizzlies, dopo l’impresa contro i Golden State Warriors all’NBA Play-In, sono riusciti a ripetersi contro gli Utah Jazz questa notte, vincendo gara-1 dei playoff grazie alla coppia formata da Dillon Brooks e Ja Morant. Il primo ha realizzato 31 punti su 112 di squadra mentre il secondo si è fermato a 26. Doppia doppia da 15 e 12 rimbalzi per il lituano Jonas Valanciunas. Ai Jazz, sempre privi di Donovan Mitchell, non sono bastati i 22 punti di Mike Conley e le doppie doppie in punti e rimbalzi di Rudy Gobert (11+15r) e Derrick Favors (12+11r). Anche Conley ha chiuso in doppia doppia perché ai 22 citati sopra ha anche aggiunto 11 assist.

La gara è stata molto interessante perché Memphis ha condotto per tutto il secondo tempo, toccando anche il +17 nel terzo periodo di questo esordio agli NBA playoff per quasi tutto il roster della franchigia del Tennessee contro Utah in gara-1. Alla fine l’esperienza dei Jazz ha permesso loro di ritornare nel match ma ciò non è bastato per portare a casa la contesa poiché non sono mai riusciti a mettere la testa davanti e al suono dell’ultima sirena hanno perso 112 a 109, bruciando immediatamente tantissimi bracket NBA stilati per questi playoff.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.