Ieri sera i Milwaukee Bucks hanno ottenuto una vittoria combattuta sui Brooklyn Nets, guidati soprattutto dal season-high di 49 punti di Giannis Antetokounmpo. Il greco, tornato dopo una partita di assenza, ha dato originale ad un epico duello con Kevin Durant, che a sua volta ha chiuso con 42 punti. I due si sono scambiati canestri e, nonostante alla fine abbia avuto la meglio, Giannis non ha potuto che applaudire e fare i complimenti all’avversario dopo la sirena finale.

Complimenti rincarati anche in conferenza stampa:

Durant ha tirato in testa a molti, ma non a lui: Giannis è infatti riuscito a stopparlo in uno dei possessi decisivi del quarto quarto, proprio mentre la stella dei Nets stava tentando un jumper.

Giannis, in part, on KD: “Being 6’11, being able to shoot over everybody, the way he handles the ball and gets to his spot is unbelievable. The best I’ve ever seen in my life…You have to appreciate players like that because you don’t see them often. One of a generation talent.”

