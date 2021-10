NBA – Esordio da incubo per Russell Westbrook con i Los Angeles Lakers

La prima di Russell Westbrook con i Los Angeles Lakers è totalmente da dimenticare. Si trattava solamente di un’amichevole ma l’esordio della nuova point guard gialloviola dovrà essere archiviato alla svelta.

I Lakers hanno perso 121-114 contro i Golden State Warriors, trascinati dai 30 punti di Stephen Curry. Dall’altra parte Westbrook ne ha messi a segno solamente 2, tirando 1/7 dal campo in appena 17 minuti, tutti giocati nel primo tempo.

Ci sono state poi 6 palle perse, 4 delle quali in circa 60 secondi nel corso del secondo periodo. In totale Westbrook e LeBron James hanno giocato insieme per 14 minuti, duranti i quali i Lakers hanno segnato solamente 21 punti.

Insomma un’intesa ancora tutta da trovare, come è normale che sia, trattandosi soltanto della prima amichevole giocata dal neo arrivato con i nuovi compagni, tra l’altro in un roster profondamente rinnovato.

Coach Vogel però può consolarsi, almeno parzialmente, con la prestazione di Dwight Howard: 23 punti e 12 rimbalzi in 24 minuti.