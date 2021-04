Non c’è dubbio che Paolo Banchero sarà in futuro una delle stelle della Nazionale italiana, da lui scelta l’anno scorso rispetto a Team USA. Il lungo, che nella prossima stagione giocherà a Duke, ha serie possibilità di diventare protagonista anche in NBA, entrando dalla porta principale.

Banchero era già considerato uno dei migliori prospetti per il Draft 2022, oggi però ESPN, nel suo Mock Draft, lo ha addirittura posizionato alla prima scelta assoluta. L’azzurro ha superato, nelle gerarchie dell’emittente, Chet Holmgren, che giocherà a Gonzaga. Jonathan Ginovy, esperto di Draft per ESPN, ha pubblicato un video per mostrare tutte le qualità di Banchero e come si sia evoluto nell’ultimo anno.

Why did Paolo Banchero overtake Chet Holmgren for the No. 1 spot in our 2022 mock draft? Here's a little taste of how much his game has evolved in the past year. By the way, he's 6'11, 250 pounds now. Full mock draft and scouting report: https://t.co/X2qjaUYEQi pic.twitter.com/VwQpldrzTo — Jonathan Givony (@DraftExpress) April 20, 2021

Secondo ESPN, Paolo Banchero potrebbe “scendere in campo in NBA domani e tenere botta fisicamente”, vista la sua stazza di 210 centimetri per 113 chili. Alle Grind Session World Championship giocate a Phoenix a marzo, il lungo italiano ha dominato con 33 punti,12 rimbalzi e 3 stoppate di media nel corso dei 4 giorni della manifestazione. Banchero è stato utilizzato anche da playmaker a tratti in quell’occasione, dimostrando anche una certa versatilità, scrive Givony.

Settimana scorsa, sempre ESPN, aveva inserito un altro italiano, Gabriele Procida, nel suo Mock Draft 2021.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.