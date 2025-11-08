NBA Europe, abbiamo la data d’inizio: quanti e quali team italiani ci saranno?

NBA Europe è pronta a diventare realtà. Dopo mesi di voci e indiscrezioni, il managing director George Aivazoglou ha confermato la data di lancio, le prime città coinvolte e i piani per la nuova lega europea targata NBA.

Quando parte la NBA Europe

In un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Aivazoglou ha annunciato che la NBA Europe partirà ufficialmente nell’ottobre 2027.

“Cominceremo nell’ottobre 2027”, ha dichiarato, anticipando così la nascita di una competizione che promette di rivoluzionare il basket europeo.

Due squadre italiane: Roma e Milano nel progetto

Tra le 12 squadre che prenderanno parte alla prima stagione della NBA Europe, due saranno italiane, provenienti da Roma e Milano.

Aivazoglou non ha voluto rivelare ulteriori dettagli sull’identità del club milanese:

“Non posso commentare trattative in corso, ma Milano è la casa di alcuni dei marchi più famosi al mondo. Ci sono due grandi club di calcio, e c’è anche una squadra di basket di alto livello come l’Armani. Non potevamo escludere Milano dai nostri piani.”

Il dirigente NBA ha aggiunto che sono già in corso colloqui con l’ecosistema cittadino per definire il progetto del club e dell’arena che ospiterà le partite.

Squadre e città della NBA Europe

Aivazoglou ha confermato che tutte le 12 franchigie permanenti del progetto NBA Europe sono già state definite.

Secondo quanto riportato da BasketNews e The Athletic, le squadre coinvolte dovrebbero includere:

Galatasaray Istanbul

Real Madrid

FC Barcelona

Bayern Monaco

ASVEL Villeurbanne

ALBA Berlino

Inoltre, la NBA starebbe trattando con le autorità del Qatar per una possibile collaborazione che coinvolgerebbe Paris Basketball e il gruppo proprietario del Paris Saint-Germain, con l’obiettivo di portare il brand NBA nella capitale francese.

Nel complesso, la NBA Europe comprenderà 12 città in 7 paesi diversi, di cui 8 già sedi di squadre EuroLeague. Tuttavia, Aivazoglou ha precisato che non tutte le squadre partecipanti proverranno dall’attuale Eurolega:

“Stiamo parlando con club di basket già esistenti, ma anche con società di calcio dal marchio forte che non hanno una sezione basket. Ci sono anche città dove partiremo da zero.”

Una rivoluzione per il basket europeo

Il progetto NBA Europe rappresenta una svolta storica per il basket del Vecchio Continente. L’obiettivo è creare una lega professionistica stabile, con franchigie permanenti e un forte legame con la brand identity NBA, capace di attrarre investitori, media internazionali e tifosi di tutto il mondo.

Con Milano e Roma già in corsa per rappresentare l’Italia, e con i top club di Spagna, Germania, Francia e Turchia pronti a partecipare, il 2027 potrebbe segnare una nuova era per il basket europeo.