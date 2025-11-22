Il progetto NBA Europe torna al centro del dibattito italiano dopo le nuove dichiarazioni del Deputy Commissioner NBA Mark Tatum, che nelle scorse ore ha citato più volte il nome dell’AC Milan come potenziale realtà coinvolta nella futura lega europea e non l’Olimpia.

Una scelta che ha immediatamente acceso il confronto tra tifosi e addetti ai lavori, soprattutto per la totale assenza di riferimenti all’Olimpia Milano, storica potenza del basket italiano.

Tatum cita l’AC Milan, non l’Olimpia: tifosi spiazzati

Non è un segreto che il Commissioner Adam Silver abbia da tempo instaurato un dialogo diretto con Gerry Cardinale, proprietario del Milan attraverso il fondo RedBird Capital. L’NBA, infatti, sta sondando partnership con club calcistici economicamente solidi e globalmente riconoscibili.

Ma il fatto che Tatum abbia menzionato solo il Milan ha irritato parte della tifoseria dell’Olimpia, che vede nella propria società il naturale riferimento italiano per un possibile ingresso in NBA Europe.

Messina risponde: “Sinceramente non lo so”

Dopo la partita contro l’Hapoel, in conferenza stampa è arrivata inevitabile la domanda a Ettore Messina, coach e presidente delle operazioni di basket dell’Olimpia Milano. La sua risposta è stata sincera e disarmante:

“Io non so se si riferisse alla squadra di basket – e allora ha sbagliato – o alla squadra di calcio, così come sembrano aver approcciato altre squadre di calcio. Quindi… sinceramente non lo so.”

Il tecnico ha confermato di non essere mai stato informato di un coinvolgimento dell’Olimpia nel progetto.

L’NBA guarda ai grandi club calcistici europei

La strategia della NBA per costruire NBA Europe sembra molto chiara: coinvolgere brand sportivi globali, con proprietà solide e presenza internazionale.

Oltre al Milan, infatti, sono stati sondati anche club come: Paris Saint-Germain e Manchester City. Entrambi dotati di forte visibilità mondiale e proprietà dalle risorse praticamente illimitate.

Olimpia esclusa? Il dibattito resta aperto

La mancata citazione dell’Olimpia non è un dettaglio: si tratta del club italiano più vincente di sempre, con una proprietà – quella di Giorgio Armani – prestigiosa e riconosciuta.

L’ipotesi che l’NBA possa preferire società calcistiche ai club cestistici tradizionali apre scenari inediti e crea inevitabile tensione tra i tifosi.

NBA Europe: un progetto in evoluzione

Il progetto è ancora in fase embrionale, ma l’interesse della NBA verso l’Italia è reale. Le prossime dichiarazioni e i prossimi incontri tra la lega americana e i grandi club europei chiariranno se il nome del Milan sarà davvero più che un semplice suggerimento… o se l’Olimpia potrà rientrare in corsa.