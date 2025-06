NBA Europe: ecco come potrebbe nascere la Superlega europea del basket con 16 top club

Il sogno di NBA Europe prende forma. Con l’espansione internazionale sempre più al centro dei piani del Commissioner Adam Silver, l’ipotesi di una lega europea affiliata alla NBA non è più fantascienza.

Proviamo a immaginare quali potrebbero essere le 16 squadre che potrebbero dare vita alla nuova Superlega del basket europeo, unendo tradizione calcistica, brand globali e ambizioni cestistiche.

Le 16 squadre della potenziale NBA Europe

Ecco i club che potrebbero formare la prima storica stagione di NBA Europe, un mix esplosivo di potenza mediatica e ambizione sportiva:

Paris Saint-Germain (PSG)

London Lions

Manchester City

Real Madrid

FC Barcelona

Juventus

Inter

AC Milan

AS Roma

Bayern Monaco

ALBA Berlino

Panathinaikos

Olympiacos

Fenerbahce

Galatasaray

Maccabi Tel Aviv

Perché proprio queste squadre?

Potenza del brand globale

Club come Real Madrid, Barcelona, PSG, Juventus, Inter, Milan e Manchester City hanno un’impronta mondiale, che garantirebbe appeal commerciale, sponsor e visibilità immediata in ogni angolo del pianeta. Cultura sportiva polivalente

Molti di questi club hanno già una tradizione nel basket o in altri sport (Real, Barça, Bayern, Panathinaikos, Olympiacos, Maccabi). In più, l’interesse crescente verso la pallacanestro nei grandi centri urbani come Londra, Parigi, Milano e Berlino fa da volano. Mercati strategici per la NBA

Parigi, Londra, Atene, Istanbul, Berlino, Milano e Roma: sono tutte città chiave per l’espansione della lega, per popolazione, infrastrutture e appassionati. Unire le squadre più iconiche di queste metropoli in una lega europea è la mossa perfetta per aprire le porte al futuro della NBA nel Vecchio Continente.

Le italiane in NBA Europe: AC Milan, Roma, Juventus e Inter potrebbe essere pronte al grande salto?

L’Italia potrebbe essere una protagonista assoluta nella nascente NBA Europe, grazie alla presenza di club iconici come l’AC Milan, l’AS Roma, la Juventus e l’Inter, tutte realtà con brand globali e proprietà americane, tranne i bianconeri che però hanno grandi relazioni con l’America, basti pensare che Stellantis ha rivelato negli anni passati la storica azienda automobilistica americana, Chrysler.

Ma oltre al nome, a pesare è la prontezza infrastrutturale: a Milano è in costruzione un nuovo palasport da 16.000 posti per le Olimpiadi Invernali 2026, progettato per eventi internazionali e ideale per ospitare una franchigia NBA. A Torino, l’Inalpi Arena rappresenta un impianto moderno e capiente, già teatro di grandi eventi sportivi, mentre a Roma il PalaEur (oggi Palazzo dello Sport) rimane un punto di riferimento storico per la pallacanestro italiana. Tre città strategiche, tre piazze di alto livello, pronte a offrire una combinazione perfetta tra passione, strutture e visibilità internazionale.

Come potrebbe funzionare NBA Europe?

Stagione regolare da ottobre a maggio, con 30 partite.

Play-in dalla sesta alla decima.

Playoff tra le prime 8 classificate in pieno stile NBA.

Uno sguardo al futuro

Con investitori come Qatar Sports Investments (PSG), proprietà americane in club come Roma, Inter e Milan, e l’interesse crescente della NBA per il mercato europeo, la creazione di una NBA Europe è più realistica che mai.

I top club del calcio europeo sono pronti a lanciarsi anche nella pallacanestro per dominare i palazzetti così come fanno negli stadi. E con le strutture già esistenti, fanbase consolidate e una visione globale, NBA Europe potrebbe diventare il campionato più spettacolare al mondo dopo la stessa NBA.