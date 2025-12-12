NBA Europe, ecco dove si giocherà a Roma. Petrucci: “Il treno è partito”

Nuovi passi nella nascita di NBA Europe e passi in avanti per la partecipazione di squadre italiane al nuovo campionato.

Al centro delle ultime discussioni la città di Roma. Ieri nella Capitale sono arrivati il presidente e l’executive director di FIBA Europe, Jorge Garbajosa e Kamil Novak, che sono andati a far visita negli uffici della Federbasket. Ad accoglierli hanno trovato il presidente Giovanni Petrucci e il segretario generale Maurizio Bertea.

Al centro dell’incontro, come riportato da un comunicato ufficiale della Federbasket, proprio la nuova lega, nella quale FIBA sta collaborando con NBA. La nota della FIP ribadisce che tutte le squadre partecipanti prenderanno parte ai campionati nazionali e che ci sarà spazio nel calendario per le finestre delle nazionali. La Federazione, inoltre, ha confermato il suo sostegno alla governance della FIBA, fornendo dunque un endorsement istituzionale alla nascente lega europea.

Petrucci ha poi approfondito le tematiche sulle pagine de Il Corriere dello Sport, dicendo che ormai “il treno è partito” per far capire che NBA Europe diventa una realtà sempre più concreta. Si è parlato poi del campo da gioco per la nuova franchigia di Roma, visto che il Pala Eur non rispetterebbe a pieno i parametri. L’impianto progettato da Nervi sarebbe comunque accettato come soluzione momentanea, in attesa di spostarsi al Centrale del Foro Italico, una volta realizzata la copertura del più importante impianto del tennis in Italia. In tal senso il cronoprogramma prevede l’avvio dei lavori per l’installazione del tetto amovibile nella tarda primavera del 2026, dopo lo svolgimento degli Internazionali. Alla fine del 2028 la struttura dovrebbe essere ultimata, consentendo alla nascente franchigia di giocare sul Centrale dalla sua seconda stagione di vita, in un impianto da 12500 posti.