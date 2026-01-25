NBA Europe, Milano al centro del progetto: le posizioni di Milan e Olimpia

Si torna a parlare con forza di NBA Europe a Milano. A rilanciare il tema è La Gazzetta dello Sport, che ha dedicato ampio spazio al coinvolgimento di Milan e Olimpia Milano, entrambe presenti al recente meeting NBA di Londra. Secondo la rosea, NBA e FIBA stanno attualmente dialogando singolarmente con i club interessati, fornendo informazioni dettagliate per consentire una valutazione autonoma sull’eventuale adesione al progetto.

L’indicazione è chiara: nessuna pressione dall’alto. Se Milan e Olimpia decideranno di collaborare, sarà una scelta condivisa; in caso contrario, la strada sarà quella della competizione.

La posizione del Milan

Il Milan appare fortemente interessato. Decisivo il rapporto tra Gerry Cardinale, numero uno di RedBird, e il commissioner NBA Adam Silver. A Londra, Cardinale e Zlatan Ibrahimovic sono saliti sul palco per presentare il progetto agli investitori. RedBird non affiancherebbe la NBA nell’organizzazione della lega, ma potrebbe diventare proprietaria o co-proprietaria della franchigia milanese, con un investimento iniziale stimato intorno ai 500 milioni di euro.

Non è escluso un coinvolgimento di Olimpia Milano o Inter, mentre pesa il network internazionale di Cardinale, che ha anche rapporti d’affari con LeBron James tramite SpringHill.

La posizione dell’Olimpia Milano

Sul fronte Olimpia Milano, il dossier è seguito da Ettore Messina e dal GM Christos Stavropoulos, con un approccio più prudente. Il peso del Gruppo Armani rappresenta però un asset strategico per la NBA, che vedrebbe nel brand un simbolo di prestigio internazionale.

Resta centrale il tema EuroLeague: l’Olimpia ha rinnovato la licenza decennale e l’uscita comporterebbe costi elevati, nell’ordine di decine di milioni di euro. Un addio appare plausibile solo in caso di confluenza diretta in NBA Europe o di un effetto domino tra i top club europei. Milano, intanto, resta una delle piazze più ambite per il futuro del basket europeo.