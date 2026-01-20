NBA Europe, niente City o United… ma c’è comunque Manchester?

Il progetto NBA Europe continua a prendere forma e tra le città che stanno valutando seriamente l’ingresso nella nuova lega continentale c’è anche Manchester.

Secondo quanto riportato da City AM, i proprietari di Manchester Basketball sarebbero in trattative per presentare un’offerta, sostenuta da fondi di private equity o da capitali sovrani, per assicurarsi la franchigia NBA prevista in città.

Nei mesi scorsi l’NBA aveva indicato realtà calcistiche globali come Manchester City o Manchester United come potenziali partner ideali, ma nelle ultime settimane sta emergendo con forza anche l’ipotesi legata al basket locale.

Manchester Basketball è stato acquisito due anni fa dallo Sherwood Family Investment Office, realtà statunitense che – sempre secondo il report – disporrebbe delle risorse necessarie per coprire la fee d’ingresso nella lega, pur valutando una partnership con investitori istituzionali.

Il presidente del club Ben Pierson ha confermato i contatti: «Gli Sherwood sono in dialogo con JPMorgan e con l’NBA fin dall’inizio del processo. C’è moltissimo capitale disponibile: investitori che vogliono mettere risorse, ma non gestire direttamente una franchigia sportiva».

Dal punto di vista del brand, Manchester Basketball non può competere con la portata globale dei due colossi calcistici cittadini. Tuttavia, proprio questa struttura più snella e focalizzata potrebbe rappresentare un’alternativa credibile per NBA Europe, alla ricerca di ownership solide, competenti e pronte a crescere insieme al progetto.

La corsa per le franchigie europee è appena iniziata, ma Manchester – anche grazie al suo ecosistema sportivo e finanziario – sembra voler giocare un ruolo da protagonista in NBA Europe.

