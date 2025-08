NBA Europe parla anche con Gerry Cardinale: possibile squadra di basket del Milan?

La NBA sta intensificando le operazioni in vista della creazione di una propria Lega europea strettamente collegata con club calcistici già esistenti. In questi giorni Adam Silver ha incontrato il Real Madrid, incassando quello che sembrerebbe un “sì” da parte dei Blancos attualmente impegnati in EuroLega. Ma la nuova NBA Europe potrebbe avere anche una rappresentazione italiana: secondo Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport, Silver avrebbe parlato anche con Gerry Cardinale, attuale proprietario dell’AC Milan.

Nei giorni scorsi il giornalista americano Bill Simmons aveva dichiarato che “il Milan è sostanzialmente favorevole” a far parte di questo progetto. D’altronde Cardinale e la sua RedBird sono americani, conoscono bene la NBA e in passato hanno strizzato l’occhio alla possibilità di diventare una polisportiva.

Tanti anni fa, sotto la presidenza di Silvio Berlusconi, il Milan era effettivamente stato impegnato in più sport: oltre al calcio, c’erano squadre di baseball, hockey su ghiaccio, pallavolo e rugby. Il progetto però durò solo dal 1989 al 1994, a causa degli scarsissimi ricavi economici che producevano le altre sezioni escluso il calcio.