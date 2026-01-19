NBA Europe, rappresentanti NBA incontreranno 2 team italiani

Prosegue il dialogo tra la NBA e i principali club europei in vista del progetto NBA Europe, la nuova lega continentale che potrebbe rivoluzionare il basket del Vecchio Continente. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, oggi a Londra è in programma un nuovo incontro che coinvolgerà anche l’Italia, con la presenza di Olimpia Milano e del colosso calcistico AC Milan.

NBA Europe: meeting chiave a Londra

L’incontro si terrà nel centro di Londra e vedrà la partecipazione di dirigenti NBA, rappresentanti dei club interessati, sponsor e investitori. Sul tavolo ci sarà una presentazione dettagliata del progetto NBA Europe: parametri finanziari, format della competizione, governance e requisiti richiesti per la gestione delle franchigie.

Non si tratterà ancora di una riunione decisiva, ma di un passaggio strategico, che arriva al termine di una settimana di meeting tematici dedicati proprio all’espansione europea della lega nordamericana.

Milano protagonista, Inter assente

Per l’Italia, saranno presenti Olimpia Milano e AC Milan, mentre Inter non prenderà parte all’incontro. A rappresentare il club biancorosso ci saranno Ettore Messina, President of Basketball Operations, e il general manager Christos Stavropoulos.

Il ruolo di Gerry Cardinale e LeBron James

AC Milan arriva all’appuntamento forte del lavoro già avviato da Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del club rossonero, che nelle scorse settimane ha già incontrato Adam Silver e i vertici NBA, consolidando rapporti di lunga data.

Non è un dettaglio secondario, inoltre, il legame tra il Milan e il mondo NBA: i tifosi rossoneri ricordano infatti come LeBron James sia diventato investitore passivo del club attraverso Main Street Advisors, al momento del passaggio di proprietà da Elliott a RedBird.

Un progetto in espansione

Il meeting londinese conferma l’accelerazione della NBA sul fronte europeo. Nelle scorse settimane, infatti, erano già emersi contatti tra la lega e Barcellona per un possibile ingresso nel progetto.

NBA Europe è ancora in fase di costruzione, ma i segnali sono chiari: il basket europeo è sempre più al centro delle strategie di espansione della NBA, e Milano vuole farsi trovare pronta.