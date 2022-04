Era l’ultima partita stagionale tra due squadre che non avevano più nulla da chiedere. I Los Angeles Lakers già da qualche giorno eliminati da tutto, i Denver Nuggets già sicuri del sesto posto e dell’accoppiamento con gli Warriors ai Playoff. In più, tra le fila dei Lakers mancavano LeBron James, Russell Westbrook e Anthony Davis, mentre tra quelle dei Nuggets Nikola Jokic, Will Barton, Monte Morris e Aaron Gordon, oltre che ovviamente di Jamal Murray e Michael Porter Jr.

E invece alla fine, nonostante la vittoria, è scattata la polemica social tra Wayne Ellington e l’argentino Facundo Campazzo. Colpa di quest’ultimo e di un suo “colpo proibito” all’avversario a palla lontana: Ellington è rimasto a terra tenendosi la testa, sbattuta contro la gamba di un compagno nella caduta. Il playmaker dei Nuggets è stato espulso per questo fallo. Dopo la gara, Ellington ha continuato la lite e ha utilizzato Twitter per minacciare Campazzo: “La prossima volta che ti vedrò, ti metterò le mani addosso” ha scritto la guardia giallo-viola, taggando l’argentino.

Now Wayne Ellington is beefing with Facu Campazzo on Twitter with a StatMuse profile picture after this foul. This season can’t be real pic.twitter.com/xXkDtt1STC https://t.co/33JNwDLJok

— Barstool Sports (@barstoolsports) April 11, 2022