NBA – Festa con poker, donne e alcol: ESPN licenzia Paul Pierce

È durata poco l’avventura di Paul Pierce come opinionista di ESPN. La leggenda dei Boston Celtics è stata licenziata nelle scorse ore dall’emittente sportiva dopo che era apparso in una sua diretta su Instagram mentre giocava a poker ubriaco e circondato da diverse spogliarelliste. Il video ha fatto rapidamente il giro dei social e non è piaciuto a ESPN, per la quale Pierce partecipava alla trasmissione The Jump. Probabilmente anche a causa della pandemia, visto che è fortemente sconsigliato organizzare eventi di questo tipo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BasketUniverso (@basketuniverso.it)

Paul Pierce, 43 anni, si è limitato a commentare sui social con un breve video in cui ride e la frase: “Grandi cose sono in arrivo, state sintonizzati e assicuratevi di sorridere”. ESPN non ha invece comunicato nulla ufficialmente sulla propria decisione.

Big Things coming soon stay tuned make sure u smile #Truthshallsetufree pic.twitter.com/YIaJMcNQoH — Paul Pierce (@paulpierce34) April 5, 2021

