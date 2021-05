Nei giorni scorsi Luka Doncic aveva ammesso di “doversi dare una calmata” per quanto riguarda le proteste con gli arbitri e i falli tecnici ricevuti, 15 finora. Settimana scorsa in una partita contro Sacramento Doncic era stato espulso per doppio tecnico. Questa notte contro i Cleveland Cavaliers è arrivata una nuova espulsione ai danni di Doncic, stavolta “diretta”, ovvero con un Flagrant 2.

Alla base della decisione degli arbitri c’è stato un colpo proibito rifilato da Doncic ai danni di Collin Sexton in una lotta a rimbalzo. La stella dei Dallas Mavericks ha evidentemente perso il controllo per via di una spallata, reagendo malissimo e colpendo l’avversario nella zona più delicata con un pugno.

Call it a night for Luka. Dončić was ejected after hitting Collin Sexton. 🎥 @BleacherReportpic.twitter.com/8PtbdeQuUV — The Athletic (@TheAthletic) May 10, 2021

L’espulsione di Doncic di stanotte con conterà nel bilancio dei falli tecnici, che rimangono quindi 15 con 4 partite ancora da giocare. Se dovesse arrivare il 16°, scatterà una squalifica di una partita. Per i Playoff invece il conto si azzererà e la sospensione arriverà solo al 7° fallo tecnico.

Nonostante il colpo sembri netto, Luka Doncic è apparso molto sorpreso di essere espulso. Lo sloveno è uscito dal campo ridendo nervosamente, probabilmente convinto che il colpo non fosse così violento come valutato dagli arbitri.

