Nelle scorse ore sui social erano partite le “indagini” degli utenti per capire l’ultimo misterioso tweet di LeBron James dopo essere risultato positivo al Covid-19. Ora forse abbiamo una risposta, grazie all’insider Shams Charania, intervenuto al Pat McAfee Show durante il quale ha anche parlato della situazione di Kyrie Irving.

Secondo Charania, il tweet di James sarebbe una critica alle politiche NBA sui tamponi. Secondo il regolamento, a LeBron servono due tamponi negativi entro 24 ore per risultare ufficialmente guarito.

Insomma il “fishing” al quale si riferirebbe LeBron, una sorta di truffa, sarebbe proprio questa. La disparità di risultati tra un test rapido e uno molecolare che al momento gli sta impedendo di tornare in campo. Se James non risulterà negativo a due tamponi compresi in 24 ore dovrà stare in quarantena almeno per 10 giorni.

“The NBA has been pretty strict with Covid since the start.. the protocols are the protocols & they aren’t gonna change the rules even it’s for the face of the league LeBron James” ~@ShamsCharania#PatMcAfeeShowLIVE pic.twitter.com/QMzVDT3AcR

— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) December 2, 2021