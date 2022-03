I Los Angeles Lakers hanno rimediato un’altra sconfitta questa notte, in un altro derby contro i Clippers, venendo annichiliti 40-18 nel terzo quarto. I giallo-viola sono ora a 4 sconfitte di fila, non hanno mai vinto dopo l’All Star Weekend, e hanno perso 7 partite nelle ultime 8. È a rischio addirittura un posto nei Play-in, visto che l’undicesimo posto ad Ovest dista soltanto 2 gare ed è occupato da Portland, che ha ceduto McCollum e Covington ed è priva di Lillard. Dopo il KO contro i Clippers, a coach Frank Vogel è stato chiesto se abbia pensato alla possibilità di far uscire Russell Westbrook dalla panchina nel finale di stagione.

“Abbiamo parlato di ogni cosa” ha commentato Vogel, non escludendo questa soluzione. Westbrook è stato uno dei problemi principali dei Lakers in questa stagione, contro i Clippers ha segnato 12 punti (5/17 al tiro), con 6 rimbalzi e 8 assist.

Frank Vogel was asked if there have been discussions on potentially bringing Russell Westbrook off the bench: “We’ve talked about everything.”

