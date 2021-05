Qualche piccola polemica dopo Gara-1 tra Phoenix Suns e Los Angeles Lakers, dopo il contatto tra Chris Paul e LeBron James nel quarto quarto che, tra le altre cose, ha anche causato una rissa tra Cameron Payne e Alex Caruso. Al termine della partita, coach Frank Vogel ha criticato la giocata di Paul definendola “un taglia-fuori eccessivamente aggressivo e pericoloso”.

LeBron James tweaked his left shoulder after Chris Paul and him collided on a boxout following a missed free throw. Lakers coach Frank Vogel described CP’s role as an “overly aggressive box out and dangerous play.”

