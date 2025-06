NBA Free Agency al via, tutti i rumors di mercato

La Free Agency NBA inizierà ufficialmente questa sera alla mezzanotte italiana, orario dal quale le franchigie potranno ufficialmente parlare con i giocatori svincolati. Inutile dire che, in realtà, le discussioni più importanti si sono già tenute sotto traccia e a partire dalla mezzanotte ci saranno già i primi accordi semi-ufficiali.

Particolarmente attivi negli ultimi giorni sono stati gli Houston Rockets, che dopo aver preso Kevin Durant hanno trovato dei nuovi accordi con Fred VanVleet (50 milioni di dollari in 2 anni) e Jabari Smith Jr (122 milioni di dollari in 5 anni). Non solo: verranno confermati anche Jae’Sean Tate (3 milioni di dollari, 1 anno), Jeff Green e Aaron Holiday. Nelle scorse settimane i Rockets avevano inoltre rinnovato il contratto di Steven Adams (39 milioni di dollari, 3 anni). Houston è infine la favorita a firmare Dorian Finney-Smith, free agent dopo l’ultima stagione tra Mavericks e Lakers.

Rimanendo a Ovest, i Los Angeles Clippers tratterranno sia James Harden che Nicolas Batum. Il Barba uscirà dal suo attuale contratto per firmare un nuovo biennale da 81.5 milioni di dollari complessivi, dando alla franchigia maggiore flessibilità per operare sul mercato. Batum firmerà invece un biennale da 11.5 milioni di dollari, a 36 anni potrebbe essere il suo ultimo contratto NBA. Sull’altra sponda di Los Angeles, per i Lakers il nome più caldo è quello di DeAndre Ayton, che nelle scorse ore ha ricevuto il buyout da Portland, anche se nelle ultime ore si è parlato molto anche di Brook Lopez. LeBron James ha invece sfruttato la Player Option e rimarrà a libro paga per oltre 52 milioni di dollari. I Lakers si preparano a salutare Finney-Smith e la prima alternativa è De’Anthony Melton.

Gli Utah Jazz, che ieri avevano ceduto Collin Sexton a Charlotte, hanno tagliato Johnny Juzang e hanno trovato un accordo per il buyout con Jordan Clarkson, che come Ayton sarà quindi free agent a sorpresa.

I campioni in carica degli Oklahoma City Thunder hanno rinnovato sia Ajay Mitchell (9 milioni di dollari, 3 anni) che Jaylin Williams (24 milioni di dollari, 3 anni).

Particolarmente attivi anche i Minnesota Timberwolves, che rinnoveranno con Naz Reid (125 milioni di dollari, 5 anni), Julius Randle (100 milioni di dollari, 3 anni) e Joe Ingles (3.6 milioni di dollari, 1 anno) mentre si preparano a perdere Nickeil Alexander-Walker, oggetto del desiderio di mezza NBA: su di lui ci sono Clippers e Pistons soprattutto, ma anche Hawks e Rockets.

Infine i Dallas Mavericks si preparano a firmare D’Angelo Russell, che sarà il titolare fino al recupero di Kyrie Irving a stagione inoltrata.

Spostandoci a Est, i Milwaukee Bucks si preparano a perdere Brook Lopez ma intanto hanno confermato Bobby Portis Jr (44 milioni di dollari, 3 anni). Probabilmente cederanno Pat Connaughton e stanno esplorando varie opzioni in questo senso.

Duncan Robinson ha declinato la Player Option da 20 milioni di dollari e sarà free agent, con serie possibilità di lasciare Miami che intanto è interessata al free agent John Collins, in uscita dai Jazz. Gli Heat hanno inoltre trattenuto Davion Mitchell (24 milioni di dollari, 2 anni). I Brooklyn Nets hanno invece confermato Zaire Williams (12 milioni di dollari, 2 anni) e Day’Ron Sharpe (12 milioni di dollari, 2 anni). Gli Orlando Magic hanno declinato le Team Option di Mo Wagner e Caleb Houston, scendendo sotto la soglia della Luxury Tax, ma non è detto che i due non torneranno con nuovi contratti.

I New York Knicks sono ancora senza un allenatore, ma al momento sono i favoriti per firmare Russell Westbrook che è uscito dal contratto con Denver. Infine i Cleveland Cavaliers si apprestano a dire addio a Ty Jerome, che è un nome caldo per i Memphis Grizzlies dopo una stagione molto positiva in Ohio.