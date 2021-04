NBA – Gabriel Deck lascia il Real per chiudere la stagione in NBA

È dalla scorsa estate che si vociferava di un interesse da parte di alcune franchigie NBA nei confronti di Gabriel Deck. Ora che il suo Real Madrid ha raggiunto la certezza dei Playoff di Eurolega, per l’argentino i tempi sono a quanto pare maturi per provare il salto oltreoceano. Secondo Chema de Lucas, Deck si imbarcherà nelle prossime ore per volare negli USA dove lo attendono gli Oklahoma City Thunder.

I dettagli del contratto non sono chiari, da valutare dunque se il contratto che Deck firmerà con OKC sarà valido anche per la prossima stagione. L’argentino giocava al Real dal 2018, ma aveva attirato su di sé gli occhi della NBA con il secondo posto al Mondiale 2019 con la maglia dell’Albiceleste. In 32 partite di Eurolega in questa stagione, Deck ha segnato 8.8 punti di media salutando i Blancos con 19 punti ieri sera contro il Fenerbahçe. Prima del Real, l’argentino aveva giocato solo in patria, prima col Quimsa e poi col San Lorenzo, vincendo una volta l’MVP e due l’MVP delle Finali.

ÚLTIMA HORA: Gabi Deck ultima su desembarco inminente con los Oklahoma City Thunder de la #NBA — Chema de Lucas (@chemadelucas) April 8, 2021

I Thunder stanno vivendo una stagione di ricostruzione, sono fuori dalla corsa Playoff al tredicesimo posto ad Ovest sul 20-31. Gabriel Deck, classe 1995, troverà ad Oklahoma City tre europei: i rookie Aleksej Pokusevski e Theo Maledon, più Svjatoslav Mychajljuk.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.