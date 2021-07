NBA – Gara 4 delle Finals fra Phoenix Suns e Milwaukee Bucks in streaming gratuito

Gara 4 delle NBA Finals potrebbe indirizzare la serie e risultate decisiva per l’assegnazione del titolo. Dopo il 2-0 in favore dei Phoenix Suns, i Milwaukee Bucks hanno riaperto i giochi con il successo nella terza sfida e vanno a caccia del pareggio.

Il confronto a distanza fra Chris Paul e Giannis Antetokounmpo, con una lista di co-protagonisti invidiabile, sarà visibile gratuitamente per tutti sul sito di Sky Sport (skysport.it). La gara andrà in onda anche su Sky Sport Uno, in entrambi i casi con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.

Palla a due alle ore 3 di giovedì 15 Luglio.