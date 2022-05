Indisponibile per una frattura al gomito da Gara-2 della serie contro Memphis, Gary Payton II ha quasi ultimato il proprio recupero. Con i Golden State Warriors che hanno vinto 4-1 la Finale di Conference contro Dallas, la point guard figlia di The Glove farà il proprio ritorno in campo nelle NBA Finals, in Gara-1 di giovedì prossimo.

Gli Warriors affronteranno la vincente della serie tra Boston e Miami, che i Celtics potrebbero chiudere questa notte in Gara-6. Payton II è parte importante del roster di Golden State, in stagione ha segnato 7.1 punti di media e nei Playoff, prima dell’infortunio, era partito in quintetto nelle due gare contro i Grizzlies per marcare Morant.

Warriors guard Gary Payton II (elbow fracture) is expected to return in the NBA Finals, sources say. Here’s how soon: pic.twitter.com/6TaaQri0Wc — Shams Charania (@ShamsCharania) May 27, 2022