NBA – Giannis Antetokounmpo fa ricco il fast food del pollo fritto ma ora vuole la sua parte

Dopo la vittoria del titolo NBA con i Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo si è fatto una scorpacciata di ali di pollo fritte.

Il greco ha girato una diretta Instagram mentre ne ordinava addirittura 50 da Chick-Fil-A, catena di fast food molto popolare negli Stati Uniti. Chiaramente il video è velocemente diventato virale sui social visto che è stato ripreso dai media e dagli utenti di tutto il mondo.

Uno studio americano ha calcolato che grazie all’ordinazione di Giannis, la catena ha visto il valore del suo brand aumentare di quasi 300mila dollari visto che quelle immagini hanno generato più di 36 milioni di impressions. In realtà potrebbero essere state molte di più visto che è praticamente impossibile andare a rintracciare tutti gli account che hanno rilanciato il video in giro per il mondo.

In ogni caso Antetokounmpo, vista la sua grande passione per le ali di pollo, ha deciso di passare all’incasso. Il greco ha chiesto su Twitter a Chick-Fil-A di avere una fornitura a vita di alette. Chissà che l’azienda non ci pensi davvero per sfruttare l’onda lunga della notorietà di Giannis. Sicuramente l’investimento sarebbe velocemente ripagato.

Can I now have @ChickfilA for life?!! https://t.co/Q870cNt9NR — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) July 22, 2021