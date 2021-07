NBA – Giannis Antetokounmpo ha commentato a modo suo la stoppata su DeAndre Ayton

La stoppata di Giannis Antetokounmpo su DeAndre Ayton in gara 4 delle NBA Finals si candida a essere una delle giocate più spettacolari della stagione.

Il greco dei Milwaukee Bucks l’ha commentata nella conferenza stampa successiva alla vittoria 109-103 che ha dato il 2-2 alla sua squadra.

Poi Antetokounmpo è sceso nel dettaglio, raccontando l’azione.

Stavo andando in aiuto su Booker per contestare il suo jumper ma ho visto che non aveva raccolto il pallone e allora ho pensato a un lob. Ero in ritardo ma mi sono allungato al massimo, per un attimo ho pensato di non arrivarci perché Ayton è un grande atleta, invece ho preso bene il tempo e sono andato vicino al tabellone per bloccare la palla.