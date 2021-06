In questa postseason, Giannis Antetokounmpo sta avendo particolari problemi ai tiri liberi. Oltre alle bassissime percentuali, più basse della sua media che è già di per sé carente, anche il tempo che il greco impiega a tirarli sta facendo scalpore. Per prenderlo in giro le squadre avversarie, anche gli stessi Nets, spesso stanno utilizzando un cronometro apposta quando Giannis è in lunetta: cosa messa al bando dalla NBA perché considerata anti-sportiva.

Nel frattempo però la superstar dei Milwaukee Bucks, in Gara-3, ha rimediato un’altra figuraccia dalla linea della carità. Nel primo quarto aveva tirato un airball, nel secondo invece addirittura la palla non ha lasciato i suoi polpastrelli. Prima che potesse tirare, è infatti arrivato il fischio degli arbitri per consegnare il possesso a Brooklyn. Giannis ci aveva impiegato troppo: un giocatore da regolamento deve tirare entro 10” dopo aver ricevuto la palla dall’ufficiale di gara. Qualcosa che si vede molto di rado in NBA: per il greco è invece addirittura la seconda volta in questi Playoff.

Giannis was called for a 10-second violation at the free-throw line. pic.twitter.com/tTlRWxtmnI — ESPN (@espn) June 11, 2021

