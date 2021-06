NBA – Giannis Antetokounmpo, la paura più grande è la rottura del crociato

Ieri notte, nel corso del terzo quarto di Gara-4, Giannis Antetokounmpo ha subito un bruttissimo infortunio al ginocchio in uno scontro a rimbalzo con Clint Capela. Il greco è rimasto parecchio a terra, uscendo poi dal campo sulle proprie gambe ma zoppicando vistosamente. Giannis è stato poi rivisto pochi minuti più tardi in panchina, ma con i Milwaukee Bucks sotto di 20 ha fatto definitivamente ritorno negli spogliatoi, sempre zoppicando.

Nelle prossime ore si saprà di più delle sue condizioni, visto che Antetokounmpo sosterrà degli esami più approfonditi. Inizialmente si è è parlato solamente di “iperestensione” del ginocchio sinistro. Secondo Farbod Esnaashari di Sport Illustrated, all’interno dei Bucks si temerebbe la rottura del legamento crociato. Si tratta, è bene specificarlo, comunque soltanto di ipotesi e timori, ancora non confermati dagli esami. La speranza è che l’infortunio sia meno grave di quel che è sembrato in diretta.

Sources: People within the Milwaukee Bucks organization fear that Giannis Antetokounmpo has suffered a severe ACL injury. However, no MRI has been done yet.

— Farbod Esnaashari (@Farbod_E) June 30, 2021