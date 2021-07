NBA – Giannis Antetokounmpo lancia una frecciatina ai Super Team

Il titolo NBA vinto dai Milwaukee Bucks porta la firma indelebile di Giannis Antetokounmpo. Il greco, MVP delle Finals all’unanimità e autore di una leggendaria gara 6, ha letteralmente trascinato la sua squadra all’anello.

Dopo aver vinto insieme al fratello Thanasis, The Greek Freak ha parlato alla stampa, chiedendo scherzosamente di essere scambiato.

Dopodiché ha ribadito la sua fedeltà ai Bucks, lanciando una frecciatina alle altre super-star che si sono coalizzate nella stessa squadra per tentare, senza successo, di arrivare al titolo.

Sarei potuto andare via e unirmi ad altri campioni facendo comunque la mia parte. Invece ho scelto la strada più difficile e ce l’ho fatta insieme ai miei compagni, una vera impresa. Non avrei mai potuto lasciare Milwaukee, sapevo che qui c’era un cerchio da chiudere. Lo scorso anno i playoff nella bolla non ci hanno reso giustizia, sentivamo troppo la mancanza della famiglia. Quando sono tornato però ho ripreso a pensare che questa è la mia città, qui hanno sempre creduto in me dandomi fiducia, la squadra ha un seguito grandissimo, i tifosi sono stati con noi anche quando abbiamo perso chiedendoci di riprovarci.