NBA – Giannis Antetokounmpo loda Chris Paul e Khris Middleton

Nel corso della conferenza stampa post gara 2 delle NBA Finals, Giannis Antetokounmpo ha parlato anche del suo compagno Kris Middleton e del grande avversario Chris Paul.

Innanzitutto il greco ha parlato del suo rapporto con Middleton.

La scintilla è scattata quando abbiamo avuto la possibilità di giocare tanto insieme e ognuno ha capito il ruolo dell’altro. Middleton ha fatto capire che tipo di giocare è, mette in campo tutto quello che ha, è il compagno di squadra ideale, è un vero leader. Ha dimostrato tante volte che è disposto a tutto per vincere, come me.