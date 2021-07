Giannis Antetokounmpo ha saltato Gara-5 ed è doubtful per Gara-6, quindi quasi sicuramente non ci sarà neanche per la prossima partita. Senza di lui nell’ultima gara i Milwaukee Bucks hanno vinto, trovando un inaspettato contributo da Brook Lopez e da Bobby Portis, il quale ha sostituito proprio il greco in quintetto. Nonostante secondo alcuni, compreso Chris Bosh, Giannis non dovrebbe riuscire a tornare in campo in questi Playoff, da Chris Haynes di Yahoo!Sports arriva una speranza.

Secondo il giornalista, circolerebbe ottimismo su un possibile recupero di Antetokounmpo per Gara-7, qualora gli Atlanta Hawks vincessero la partita di stanotte.

There’s belief Bucks star Giannis Antetokounmpo (knee) would be given the green light for a potential Game 7 if Hawks avoid elimination in Game 6 on Saturday, league sources tell @YahooSports. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) July 2, 2021