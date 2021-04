Nella notte Giannis Antetokounmpo ha saltato la partita tra i Milwaukee Bucks e gli Orlando Magic, la quinta di fila. La causa è un fastidio al ginocchio che Giannis si porta dietro ormai dalla partita con gli Spurs dello scorso 21 marzo. Il greco da allora è sceso in campo più volte, riposando solo in un’occasione di un back-to-back, ma ora è stato tenuto fuori per diversi match da Mike Budeholzer. Secondo The Athletic, ancora non ci sarebbero dei tempi di recupero precisi per Antetokounmpo.

L’infortunio è stato classificato ufficialmente come semplice dolore al ginocchio e i Bucks vogliono certamente utilizzare molta cautela. Nel frattempo stanno perdendo qualche partita di troppo: senza Giannis Antetokounmpo, Milwaukee ha perso 3 delle 6 partite disputate anche se, come nella gara di un paio di giorni fa, ne ha approfittato per tenere a riposo anche altri titolari. Per ora non ci sarebbe comunque nulla di cui preoccuparsi, se non qualche KO in più del previsto. Giannis tornerà quando sarà pronto, i Bucks sono impegnati in una serie di 3 trasferte ma l’MVP in carica sta viaggiando con la squadra.

“Ha fatto un po’ di shootaround, quindi penso che stia facendo progressi verso il recupero” ha dichiarato coach Budenholzer prima della gara contro Orlando. In questa stagione, Antetokounmpo sta mantenendo 28.8 punti, 11.4 punti e 6.2 assist di media ed è tra i candidati per la vittoria dell’MVP. Nel suo caso sarebbe il terzo consecutivo. I Bucks sono invece terzi in classifica ad Est con un record di 33-20.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.