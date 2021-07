NBA – Giannis Antetokounmpo su LeBron James e Space Jam

Giannis Antetokounmpo ha guidato i Milwaukee Bucks alla vittoria in gara 5 delle Finals sui Phoenix Suns.

Al termine della partita, vinta 123-119 dai Bucks che si sono portati sul 3-2 nella serie, il greco ha parlato anche di LeBron James, presente a bordo campo per supportare l’amico Chris Paul.

È incredibile solo pensare che nel 2007 lui arrivava alle Finals per la prima volta e io non avevo mai giocato a basket in vita mia. Non ci siamo saluti e non abbiamo avuto occasione di parlare ma generalmente non mi fermo mai a parlare con il pubblico, neanche se c’è mia madre a bordocampo, preferisco restare concentrato. La sera prima stavo guardando Space Jam e quella dopo me lo ritrovo in prima fila.