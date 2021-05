Ieri sera i Milwaukee Bucks hanno archiviato la pratica Miami Heat con un sonoro sweep: 4-0 alla squadra di Jimmy Butler, una vendetta perfetta per quanto accaduto l’anno scorso nella “bolla” di Orlando. Per vari motivi, c’è una mini-rivalità tra le due squadre che Giannis Antetokounmpo ha contribuito ad alimentare dopo la sirena di Gara-4. Intervistato a bordocampo come MVP della partita grazie alla sua prima tripla-doppia in carriera nei Playoff, il greco ha dichiarato:

C’è questo detto: non giocare con il cibo. Noi non volevamo giocare con il nostro cibo.

Il detto è qualcosa che si dice spesso ai bambini, quando non vogliono mangiare il cibo che si dà loro e appunto ci “giocano”. Giannis è da poco diventato padre, quindi conosce bene la materia ed ha sostanzialmente paragonato gli Heat a del cibo per le fauci dei Bucks. Milwaukee non ci ha giocato, ma li ha “mangiati” nel più breve tempo possibile, con lo sweep.

“There’s a saying, don’t play with your food. We didn’t want to play with our food.” —Giannis on sweeping the Heat pic.twitter.com/MODWQ0ejF7 — SportsCenter (@SportsCenter) May 29, 2021

