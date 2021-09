NBA – Giannis Antetokounmpo svela due incredibili retroscena sulle ultime Finals

Giannis Antetokounmpo è tornato a parlare della scorsa stagione NBA, conclusa con la vittoria del titolo dei suoi Milwuakee Bucks nelle Finals contro i Phoenix Suns.

Il fenomeno greco in particolare ha parlato delle condizioni precarie, dal punto di vista fisico e mentale, con cui ha affrontato l’ultimo atto.

Non avrei dovuto giocare le Finals, anche in gara 1 ero infortunato e avevo tantissimo dolore ma per fortuna la situazione non si è aggravata. Dopo aver segnato 40 punti in gara 2 ho avuto una paura tremenda che non ce l’avremmo fatta. Poi però la squadra ha reagito. La chiave è stata affrontare la paura, ne ho parlato tutti i giorni con uno psicologo che mi ha aiutato a tornare me stesso, anche i tiri liberi erano solo un problema di testa. Non lo definirei un miracolo perché se ti alleni duro e fai una vita regolarissima puoi arrivare pronto ad affrontare anche la sfortunato.